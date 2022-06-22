В Госдуме обсудят вопрос об оказании психологической помощи удаленным сотрудникам

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева полагает, что пока слишком мало информации, чтобы понять, как работодатель должен помогать работающим удаленно сотрудникам. Депутат напомнила, что сейчас ведется работа над Трудовым кодексом. Возможно, вопрос о психологической помощи дистанционным работникам направят на рассмотрение в Госдуму.
Как передают news.ru, депутат пока не готова определить, является ли накопленный материал достаточным для того, чтобы делать выводы о возможности работодателей поддерживать психофизическое состояние удаленных сотрудников. Для того, чтобы облечь все это в нормативную базу, не хватает ни теории, ни практики. Однако можно обратиться к опыту других стран, где без пандемии работодатели практиковали удаленный формат сотрудничества. Они считают такой вид взаимодействия достаточно комфортным, так как работник может совмещать выполнение трудовых функций с семейным времяпрепровождением. Цунаева также рассказала, что сейчас ведутся активные работы над разработкой новых положений трудового законодательства. Внутри «Единой России» есть рабочая группа, которая занимается данными вопросами. Депутат не исключает, что вопрос об оказании психологической поддержки удаленщикам может быть направлен на рассмотрение в Государственную Думу.
Елена Серебрякова, кандидат юридических наук и доцент ВШЭ России, ранее заявляла, что в нашем государстве необходимо на законодательном уровне обязать работодателей оказывать поддержку психосоциального здоровья дистанционным сотрудникам. По словам специалиста, сейчас работодатели по закону не обязаны заниматься выявлением и управлением психосоциальных рисков работников. Законодательное регулирование в данной области должно защитить удаленных сотрудников от проблем со здоровьем.