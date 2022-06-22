В Госдуме обсудят вопрос об оказании психологической помощи удаленным сотрудникам

Как передают news.ru, депутат пока не готова определить, является ли накопленный материал достаточным для того, чтобы делать выводы о возможности работодателей поддерживать психофизическое состояние удаленных сотрудников. Для того, чтобы облечь все это в нормативную базу, не хватает ни теории, ни практики. Однако можно обратиться к опыту других стран, где без пандемии работодатели практиковали удаленный формат сотрудничества. Они считают такой вид взаимодействия достаточно комфортным, так как работник может совмещать выполнение трудовых функций с семейным времяпрепровождением. Цунаева также рассказала, что сейчас ведутся активные работы над разработкой новых положений трудового законодательства. Внутри «Единой России» есть рабочая группа, которая занимается данными вопросами. Депутат не исключает, что вопрос об оказании психологической поддержки удаленщикам может быть направлен на рассмотрение в Государственную Думу.