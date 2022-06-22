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В американском аэропорту загорелся самолет с пассажирами

В американском аэропорту загорелся самолет с пассажирами

22 июня, 15:06
Фото: pxhere.com
В аэропорту Майами загорелся самолет, на борту которого находилось 126 человек.

В результате пожара в самолете в аэропорту Майами пострадали три человека, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Associated Press. Лайнер загорелся сразу после приземления.

Самолет прилетел из Доминиканской Республики. Причиной возгорания стало разрушение шасси в момент посадки.

Пострадавшие пассажиры получили медицинскую помощь. Директор по связям с общественностью Департамента авиации Майами-Дейд Грег Чин рассказал, что в госпиталь доставлены пострадавшие с легкими травмами, другим пассажирам не потребовалась медицинская помощь. Также сообщается, что возгорание удалось оперативно потушить. 

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