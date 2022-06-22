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Утечка опасного вещества, тотальное озеленение и пожар в ТЦ. Среда в Омске

Утечка опасного вещества, тотальное озеленение и пожар в ТЦ. Среда в Омске

22 июня, 23:57
Фото: 1MI
Омск за день - версия Города55.

Новость № 1. В Омске на железной дороге заметили утечку опасного токсичного химиката из железнодорожного вагона-контейнера. Вещество под названием толуилендиизоцианат перевозили из Владивостока до станции Силикатная в Подмосковье.

Проблему не решили. В Омске обнаружили утечку опаснейшего токсичного химиката
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Новость № 2. Председатель экспертного совета по экологии при губернаторе Рашид Исмаилов предложил подключить к озеленению Омска промышленные предприятия города. Инициативу поддержали, но не все. 

Омские предприятия поддержали идею Исмаилова о системном озеленении города
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Новость № 3. В торговом центре «Маяк» сегодня вечером произошел пожар. По словам очевидцев, в районе 19 часов вечера загорелось кафе быстрого питания на четвертом этаже.

Полный ТЦ дыма и пожарные расчеты. В омском «Маяке» загорелось кафе быстрого питания
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#Любовь Фёдорова#Новости
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