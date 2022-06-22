Утечка опасного вещества, тотальное озеленение и пожар в ТЦ. Среда в Омске

Новость № 1. В Омске на железной дороге заметили утечку опасного токсичного химиката из железнодорожного вагона-контейнера. Вещество под названием толуилендиизоцианат перевозили из Владивостока до станции Силикатная в Подмосковье.
Новость № 2. Председатель экспертного совета по экологии при губернаторе Рашид Исмаилов предложил подключить к озеленению Омска промышленные предприятия города. Инициативу поддержали, но не все.
Новость № 3. В торговом центре «Маяк» сегодня вечером произошел пожар. По словам очевидцев, в районе 19 часов вечера загорелось кафе быстрого питания на четвертом этаже.