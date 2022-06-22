Турция повезет омское зерно в Африку и на Ближний Восток, заявил эксперт Баринов

Выступая на пленарной части Петербургского экономического форума Владимир Путин заявил, что в Россия сможет экспортировать примерно 50 млн тонн зерна в страны ближнего Востока и Африки. Город55 узнал у омских экспертов, чем такая переориентация маршрута выгодна для отечественного бизнеса и какими маршрутами будет доставляться наше зерно в условиях санкций.