Турция повезет омское зерно в Африку и на Ближний Восток, заявил эксперт Баринов

Выступая на пленарной части Петербургского экономического форума Владимир Путин заявил, что в Россия сможет экспортировать примерно 50 млн тонн зерна в страны ближнего Востока и Африки. Город55 узнал у омских экспертов, чем такая переориентация маршрута выгодна для отечественного бизнеса и какими маршрутами будет доставляться наше зерно в условиях санкций.
«Да действительно зерно, в том числе и с омских полей, теперь пойдет на Ближний Восток и в Африку. В принципе, мы и раньше его туда поставляли, но теперь объемы будут в разы больше. Пара месяцев, и будет выстроена и налажена логистика. В частности, Турция уже предложила свои услуги. То есть они предоставят нам свои корабли, на которые никакие санкции не распространяются, и через черноморские порты вывезут все зерно», – рассказал Городу55 руководитель «Сибирского ХПП», президент «Ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области» Илья Баринов.
При этом, по словам бизнесмена, наше зерно будет торговаться с существенным дисконтом, но даже в таких условиях Россия останется в выигрыше.
«Сразу скажу, что зерно будет торговаться со скидкой, но даже так мы будет только в плюсе. Во-первых не будет Африка и Ближний Восток покупать его ни у США, ни у Канады: далеко, и транспортировка будет чересчур дорогая, да и у последних только премиум-сегмент. А наше ближе и дешевле. Так что и Африка, и другие страны обязательно найдут деньги на продовольствие, поскольку никто не будет морить свой народ голодом, и купят там, где дешевле, то есть у нас. Где-то, возможно, будет и некий бартер», – считает Илья Баринов.
Также, по мнению пищевика, будут обстоять дела и с мукой, и с подсолнечным маслом.
«Вот я вам скажу, что после начала спецоперации экспорт муки у нас вырос в 4 раза. В этом году, помимо прочего, ожидается неплохой урожай масличных, так что наше подсолнечное масло точно также поедет в те регионы, а оттуда, что вполне вероятно, будет перепродаваться в Европу, пусть и с другими этикетками», – говорит эксперт.
К слову, по заверениям Баринова, мировые цены на зерно продолжат расти, но на внутреннем рынке это никак не скажется.
«Вся эта ситуация только разгоняет цены на мировых рынках, однако внутри страны это никак не отразится, каких-либо существенных подорожаний муки или хлеба не ожидается. Прежде всего от этого как раз и пострадают наши недоброжелатели. А добавьте к этому еще газ и нефть, я имею ввиду российские, от которых они решили отказаться, и цены на которые уже подскочили в разы, и вы поймете для кого они сделали только хуже», – намекает Илья Баринов.
Между тем, по мнению профессора кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ имени Ф.М. Достоевского Олега Роя, России все же выгоднее торговать с Европой, но в текущей ситуации нам просто не оставили другого выбора.
«Продавать зерно в Европу нам выгоднее: ближе. Да и покупательская способность там совсем другая. Однако сейчас нам просто не оставили выбора. Да, нам придется давать скидку, например, как сейчас по нефти в Китай мы делаем дисконт чуть ли не в 30 процентов, да, будет дороже логистика, но из-за объемов мы будем все равно в плюсе. А вот Европе, в конечном итоге, придется раскошелиться: либо к ним пойдет дорогое зерно из США и Канады, либо будут покупать наше, через третьи страны, но значительно дороже, чем если бы они брали его у России напрямую», – считает Олег Рой.
Добавим, что по прогнозу главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского, в этом году в стране ожидается хороший урожай зерна, из которого примерно 37 млн тонн пшеницы, потенциально, может пойти на экспорт.