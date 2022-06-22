ЦБ РФ зарегистрировал проспект облигаций РЭО

Как сообщил гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, в списке проектов РЭО на 2022 год зафиксировано уже 10 проектов общей стоимостью около 20 миллиардов рублей. Роль якорного инвестора всей программы облигаций РЭО будет выполнять Россельхозбанк, который для этих целей был докапитализирован правительством на пять миллиардов рублей. В то же время финансовые организации – банки, негосударственные пенсионные фонды – создают стабильный спрос на участие в проекте. В ходе мероприятий ПМЭФ РЭО заключил соглашение с банком «Открытие». В рамках этого договора обсуждалась возможность выкупа банком облигаций на 10 миллиардов рублей. Ставка купона по облигациям будет равняться доходности ценных бумаг предприятия с аналогичным РЭО кредитным рейтингом: на уровне ruA от «Эксперт РА».