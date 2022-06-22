ЦБ РФ зарегистрировал проспект облигаций РЭО

Первый выпуск намечен на сентябрь 2022 года. Об этом пишет tass.ru.
Средства от продажи облигаций пойдут на создание инфраструктуры обращения с твердыми отходами.
Как сообщил гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, в списке проектов РЭО на 2022 год зафиксировано уже 10 проектов общей стоимостью около 20 миллиардов рублей. Роль якорного инвестора всей программы облигаций РЭО будет выполнять Россельхозбанк, который для этих целей был докапитализирован правительством на пять миллиардов рублей. В то же время финансовые организации – банки, негосударственные пенсионные фонды – создают стабильный спрос на участие в проекте. В ходе мероприятий ПМЭФ РЭО заключил соглашение с банком «Открытие». В рамках этого договора обсуждалась возможность выкупа банком облигаций на 10 миллиардов рублей. Ставка купона по облигациям будет равняться доходности ценных бумаг предприятия с аналогичным РЭО кредитным рейтингом: на уровне ruA от «Эксперт РА».
Одним из первых проектов, который РЭО профинансирует за счет средств от размещения облигаций, станет комплекс в Кингисеппе мощностью 300 тысяч тонн. Общий объем вложений в проект оценивается в 2,9 миллиарда рублей, сумма займа РЭО составит 2,3 миллиарда рублей. Другой объект, который будет возведен за счет средств от размещения ценных бумаг, построят в рамках концессионного соглашения в Магаданской области. Со стороны РЭО запланировано финансирование в объеме 4 миллиардов рублей. Общий объем вложений в проект, по предварительным данным, будет составлять 5,7 миллиарда рублей.
Как рассказал замгендиректора РЭО Сергей Королев, регистрация проспекта ценных бумаг расширяет круг лиц, которые имеют право делать вложения в облигации РЭО. Теперь это могут быть как финансовые организации, так и физлица, располагающие брокерскими счетами на Московской бирже, как подытожил Королев.