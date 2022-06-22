Трубу не могут починить. Коммунальная авария лишила омичей воды

Вчера, 21 июня, в паблике «Голос Омска» появилась жалоба от жителей Барнаульского переулка. Они рассказали, что остались без воды из-за коммунальной аварии. Рабочие не могут устранить поломку из-за гаражей, которые незаконно размещены на территории. Трубы находятся как раз под этим участком.