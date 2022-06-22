Город55
ГлавноеВсе новости
Трубу не могут починить. Коммунальная авария лишила омичей воды

Трубу не могут починить. Коммунальная авария лишила омичей воды

22 июня, 11:29

Омичи остались без воды из-за незаконных гаражей

Аварию не могут устранить из-за того, что на территории находятся гаражи.

Вчера, 21 июня, в паблике «Голос Омска» появилась жалоба от жителей Барнаульского переулка. Они рассказали, что остались без воды из-за коммунальной аварии. Рабочие не могут устранить поломку из-за гаражей, которые незаконно размещены на территории. Трубы находятся как раз под этим участком.

Из-за того, что через улицу проходит дорога, поломки нужно устранять оперативно, иначе под асфальтом могут образоваться скрытые полости. Если такое происходит рядом с жилым домом, возможен подмыв фундамента, что приведет к трагедии.

«Несмотря на многочисленные обращения в администрацию Центрального округа по поводу незаконного расположения вышеуказанных гаражей (начиная с 2017 года!), чиновники не торопятся устранять данную проблему», - рассказали местные жители.

Сейчас на участке продолжает прибывать вода. А у самих жителей нет водоснабжения.

Петр Потапов / скриншот Голос Омска
#Вероника Жукова#Общество#Омск#Соцсети#Отключение воды
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18