Трубу не могут починить. Коммунальная авария лишила омичей воды

Вчера, 21 июня, в паблике «Голос Омска» появилась жалоба от жителей Барнаульского переулка. Они рассказали, что остались без воды из-за коммунальной аварии. Рабочие не могут устранить поломку из-за гаражей, которые незаконно размещены на территории. Трубы находятся как раз под этим участком.
Из-за того, что через улицу проходит дорога, поломки нужно устранять оперативно, иначе под асфальтом могут образоваться скрытые полости. Если такое происходит рядом с жилым домом, возможен подмыв фундамента, что приведет к трагедии.
«Несмотря на многочисленные обращения в администрацию Центрального округа по поводу незаконного расположения вышеуказанных гаражей (начиная с 2017 года!), чиновники не торопятся устранять данную проблему», - рассказали местные жители.
Сейчас на участке продолжает прибывать вода. А у самих жителей нет водоснабжения.