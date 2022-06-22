Судья по делу омского экс-замминистра Марины Степановой взял самоотвод

Известно, что Калмыков 24 июня 2021 года рассматривал обращение адвоката Степановой о якобы незаконности возбуждения этого дела. Калмыков отказал в удовлетворении жалобы и признал ход дела законным, и теперь он не может вести судебное следствие и выносить приговор.