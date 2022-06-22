Город55
ГлавноеВсе новости
Судья по делу омского экс-замминистра Марины Степановой взял самоотвод

Судья по делу омского экс-замминистра Марины Степановой взял самоотвод

22 июня, 13:26
Фото: скриншот трансляции Дома Журналистов
Дело передали другому судье.

Дело экс-замминистра энергетики Омской области Марины Степановой обросло новыми подробностями. Как сообщают «Коммерческие вести», судья Куйбышевского районного суда Сергей Калмыков заявил о самоотводе по уголовному делу. Рассматривать материалы дела теперь будет судья Юлия Солодарь.

Известно, что Калмыков 24 июня 2021 года рассматривал обращение адвоката Степановой о якобы незаконности возбуждения этого дела. Калмыков отказал в удовлетворении жалобы и признал ход дела законным, и теперь он не может вести судебное следствие и выносить приговор.

Уголовное дело в отношении Марины Степановой возбуждено за взятки на несколько миллионов рублей. По версии правоохранителей, Степанова получала от бизнесменов деньги, подарки и услуги на общую сумму более семи миллионов рублей. Взамен помогала подрядчикам выигрывать конкурсы на госзаказы. Обвиняемая вину отрицает.

Ранее адвокаты Степановой подавали ходатайство о передачи дела для рассмотрения в любой районный суд Свердловской области. Однако жалобу не удовлетворили, и дело оставили в Омске.

#Ольга Акамова#Общество#Омская область#Марина Степанова#Судья#Суд
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18