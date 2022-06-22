Судья по делу омского экс-замминистра Марины Степановой взял самоотвод

Дело экс-замминистра энергетики Омской области Марины Степановой обросло новыми подробностями. Как сообщают «Коммерческие вести», судья Куйбышевского районного суда Сергей Калмыков заявил о самоотводе по уголовному делу. Рассматривать материалы дела теперь будет судья Юлия Солодарь.
Известно, что Калмыков 24 июня 2021 года рассматривал обращение адвоката Степановой о якобы незаконности возбуждения этого дела. Калмыков отказал в удовлетворении жалобы и признал ход дела законным, и теперь он не может вести судебное следствие и выносить приговор.
Уголовное дело в отношении Марины Степановой возбуждено за взятки на несколько миллионов рублей. По версии правоохранителей, Степанова получала от бизнесменов деньги, подарки и услуги на общую сумму более семи миллионов рублей. Взамен помогала подрядчикам выигрывать конкурсы на госзаказы. Обвиняемая вину отрицает.
Ранее адвокаты Степановой подавали ходатайство о передачи дела для рассмотрения в любой районный суд Свердловской области. Однако жалобу не удовлетворили, и дело оставили в Омске.