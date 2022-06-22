Стало известно, кто займется оформлением «Флоры» в Омске

В Омске утвержден подрядчик, который изготовит 11 ландшафтных композиций выставки «Флора». Как сообщается на портале «Госзакупки», им стал владелец сети магазинов «Цветы у Яблоньки» Юрий Ткаченко.
В торгах участвовали два кандидата. Ткаченко сбил цену контракта с 13 млн 500 тысяч до 13 млн 95 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен подготовить 11 цветочных экспозиций. Отметим, что это шестой подряд контракт на оформление «Флоры» с цветочным бизнесменом.
Напомним, что темой «Флоры» в этом году станут сразу несколько юбилейных дат: 70-летие самой выставки и 200-летие Омской области. С этими датами и свяжут тематику цветочных композиций.
Для омичей и гостей города выставка откроется 5 августа.