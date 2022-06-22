Стало известно, кто займется оформлением «Флоры» в Омске

В торгах участвовали два кандидата. Ткаченко сбил цену контракта с 13 млн 500 тысяч до 13 млн 95 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик должен подготовить 11 цветочных экспозиций. Отметим, что это шестой подряд контракт на оформление «Флоры» с цветочным бизнесменом.