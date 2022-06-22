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Стало известно, кто займется оформлением «Флоры» в Омске

Стало известно, кто займется оформлением «Флоры» в Омске

22 июня, 15:34
Фото: Администрация Омска

Владелец сети магазинов «Цветы у яблоньки» займется оформлением омской «Флоры»

Он подготовит 11 ландшафтных композиций.

В Омске утвержден подрядчик, который изготовит 11 ландшафтных композиций выставки  «Флора». Как сообщается на портале «Госзакупки», им стал владелец сети магазинов «Цветы у Яблоньки» Юрий Ткаченко.

В торгах участвовали два кандидата. Ткаченко сбил цену контракта с 13 млн 500 тысяч до 13 млн 95 тысяч рублей.  За эти деньги подрядчик должен подготовить 11 цветочных экспозиций. Отметим, что это шестой подряд контракт на оформление «Флоры» с цветочным бизнесменом.

Напомним, что темой «Флоры» в этом году станут сразу несколько юбилейных дат: 70-летие самой выставки и 200-летие Омской области. С этими датами и свяжут тематику цветочных композиций.

Для омичей и гостей города выставка откроется 5 августа.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Флора#Цветочная выставка#Касается каждого
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