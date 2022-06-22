Снижение количества новых деревьев в Омске объяснили ошибкой в отчете

В департаменте городского хозяйства мэрии Омска сообщили новые цифры по высаженной в прошлом году зелени. Напомним, вчера в распоряжении Города55 появились данные из официального отчета, где говорилось, что в 2021 году высадили 7.4 тыс деревьев и кустарников - это в 3.6 раза меньше, чем пять лет назад.
Сегодня в департаменте городского хозяйства сообщили об ошибке в этом отчете. Утверждается, что в нем посчитали высадки только по муниципальному заданию и не учли то, что высаживалось в рамках благоустройства территорий, а также силами предприятий и волонтеров. Всего, как уверяют в ДГХ, высадили не 7.4 тыс, а 23 тыс - 14 547 крупномерных саженцев деревьев и 8545 кустарников.
В 2022 году, по данным департамента, планируют высадить около 20 тыс деревьев и 21 тыс кустарников.