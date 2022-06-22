Снижение количества новых деревьев в Омске объяснили ошибкой в отчете

Сегодня в департаменте городского хозяйства сообщили об ошибке в этом отчете. Утверждается, что в нем посчитали высадки только по муниципальному заданию и не учли то, что высаживалось в рамках благоустройства территорий, а также силами предприятий и волонтеров. Всего, как уверяют в ДГХ, высадили не 7.4 тыс, а 23 тыс - 14 547 крупномерных саженцев деревьев и 8545 кустарников.