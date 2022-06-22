Санкции США сделали Китай лидером в стратегически важном производстве чипов

Корреспонденты Pravda.Ru пишут, что 19 производителей чипов, входящих в «двадцатку» лидеров по скорости развития, являются на сегодняшний день китайскими. Аналитики объясняют это санкциями, введенными Америкой в 2020 году против крупных компаний Китая, специализирующихся на производстве чипов и полупроводников. Столкнувшись с ограничениями на продажи технологий, китайские структуры сфокусировались на развитии собственных, подчеркивают эксперты.