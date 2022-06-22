Санкции США сделали Китай лидером в стратегически важном производстве чипов

Корреспонденты Pravda.Ru пишут, что 19 производителей чипов, входящих в «двадцатку» лидеров по скорости развития, являются на сегодняшний день китайскими. Аналитики объясняют это санкциями, введенными Америкой в 2020 году против крупных компаний Китая, специализирующихся на производстве чипов и полупроводников. Столкнувшись с ограничениями на продажи технологий, китайские структуры сфокусировались на развитии собственных, подчеркивают эксперты.
Китайские предприятия выиграли также и от пандемии коронавируса. «На руку» им пошли острая нехватка чипов и полупроводников, сокращение объемов производства у других крупных поставщиков и поддержка, оказанная властями.
Китайское производство чипов и полупроводников в итоге резко подскочило. Заказов со стороны зарубежных структур стало вдвое больше. Объем продаж вышел на рекордную отметку в триллион юаней. Эта сумма эквивалентна 150 миллиардам долларов по текущему курсу, резюмировали иностранные аналитики.