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Россиян ждут новые льготы по НДФЛ

23 июня, 01:13
Три новые льготы по уплате НДФЛ появились в документе министерства финансов РФ под названием «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Как пишет Infox, нововведения министерства распространяются на выплаты при увольнении, среднемесячный заработок при трудоустройстве, выходное пособие. С этих выплат больше не будут удерживать НДФЛ.

Также льготы распространяются на снятие ограничений по возрасту недееспособных детей для вычета за медуслуги. Благодаря нововведениям регионы смогут снизить срок владения имуществом для отмены уплаты НДФЛ при сделках с приватизированной, подаренной или унаследованной недвижимостью. Комментируя новый документ, министр финансов Антон Силуанов заметил, что министерство адаптирует налоговую политику под задачи текущего времени.

 

#Ольга Земскова
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