Россиян ждут новые льготы по НДФЛ

Также льготы распространяются на снятие ограничений по возрасту недееспособных детей для вычета за медуслуги. Благодаря нововведениям регионы смогут снизить срок владения имуществом для отмены уплаты НДФЛ при сделках с приватизированной, подаренной или унаследованной недвижимостью. Комментируя новый документ, министр финансов Антон Силуанов заметил, что министерство адаптирует налоговую политику под задачи текущего времени.