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Проблему не решили. В Омске обнаружили утечку опаснейшего токсичного химиката

Проблему не решили. В Омске обнаружили утечку опаснейшего токсичного химиката

22 июня, 11:33
Фото: 1MI

В Омске на железной дороге заметили утечку токсичного химиката

Химикат вылился из вагона-контейнера.

В ГУ МЧС России по Омской области сообщили об утечке токсичного химиката из железнодорожного вагона-контейнера. Вещество под названием толуилендиизоцианат перевозили из Владивостока до станции Силикатная в Подмосковье.

В 8:00 часов сегодня, 22 июня, на станции в Омске сотрудники железной дороги снова заметили течь в контейнере. Его отогнали на тупиковый путь, где занялись устранением течи. Отмечается, что пассажирам ничего не угрожает. На месте работают 24 специалиста и 11 единиц техники.

Как сообщает «Атас.Инфо», накануне в том же контейнере обнаружили течь на станции в Барабинске. Вагон также отогнали в тупиковый путь, где попытались ликвидировать протекание.

#Ольга Акамова#Город#Омская область#Новосибирская область#Разлив#Утечка#Вещество#Цистерна#Железная дорога#Вагон
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