Проблему не решили. В Омске обнаружили утечку опаснейшего токсичного химиката

В ГУ МЧС России по Омской области сообщили об утечке токсичного химиката из железнодорожного вагона-контейнера. Вещество под названием толуилендиизоцианат перевозили из Владивостока до станции Силикатная в Подмосковье.
В 8:00 часов сегодня, 22 июня, на станции в Омске сотрудники железной дороги снова заметили течь в контейнере. Его отогнали на тупиковый путь, где занялись устранением течи. Отмечается, что пассажирам ничего не угрожает. На месте работают 24 специалиста и 11 единиц техники.
Как сообщает «Атас.Инфо», накануне в том же контейнере обнаружили течь на станции в Барабинске. Вагон также отогнали в тупиковый путь, где попытались ликвидировать протекание.