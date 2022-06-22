Проблему не решили. В Омске обнаружили утечку опаснейшего токсичного химиката

В 8:00 часов сегодня, 22 июня, на станции в Омске сотрудники железной дороги снова заметили течь в контейнере. Его отогнали на тупиковый путь, где занялись устранением течи. Отмечается, что пассажирам ничего не угрожает. На месте работают 24 специалиста и 11 единиц техники.