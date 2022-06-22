При реорганизации омских бань сократят порядка 50 человек

Депутаты Омского городского Совета запустили процесс реорганизации муниципальных бань. Соответствующий вопрос был вынесен на голосование ОГС сегодня, 22 июня.
Напомним, как ранее уже сообщал Город55, реорганизация подразумевает под собой объединение двух МУПов, — «Банное хозяйство» и «Банный комбинат № 2» — в единое предприятие, что позволит городу сэкономить порядка 12 млн рублей в год.
До голосования вопрос с банями вызвал весьма бурное обсуждение. В частности, депутат Алексей Ложкин поинтересовался, кто из бывших работников этих предприятий попадет под сокращение.
«Смотрю, что в этих МУПах работает 130 человек, а после реорганизации и объединения останется 80. Кто попадет под сокращение, хотелось бы знать точно: обслуживающий персонал, руководство?», — поинтересовался Ложкин.
На этот вопрос ответил директор департамента имущественных отношений администрации города Омска Дмитрий Махиня.
«В первую очередь, под сокращение попадут работники „Банного комбината № 2“. Например, это руководитель и его заместители, главный бухгалтер с замом, главный энергетик, юрисконсульт, главный механик и другие работники, в том числе и обслуживающий персонал. Однако никто из них без работы, при желании, не останется: будем содействовать и помогать в их трудоустройстве в другие муниципальные предприятия», — пообещал Махиня.
Депутаты также высказали опасение по поводу того, что в результате реорганизации из 16 бань может остаться только половина. Успокаивать их пришлось уже не только Махине, но и спикеру Горсовета Владимиру Корбуту.
«Никто ничего закрывать не собирается, поскольку муниципальные бани — это стратегический вопрос. Избавиться от них муниципалитету мы не позволим. Вопрос о закрытии городских бань никогда не ставился на голосование в горсовета и ставиться не будет», — заявил Корбут.
Добавим, что объединение, по словам Махини, по сути, спасет эти предприятия от разорения, поскольку на конец прошлого года их кредиторская задолженность превышала 10 млн рублей.