Последствия грозы. Жители омского поселка остались без света и воды

Примечательно, что это не единственная проблема, которая произошла из-за непогоды. По словам жителей Калачинска, на улице Ленина сильный ветер вырвал балкон, а у ТЦ "Эконом мир" сорвало крышу. В некоторых местах ураган вырвал с корнем деревья.