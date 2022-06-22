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Последствия грозы. Жители омского поселка остались без света и воды

Последствия грозы. Жители омского поселка остались без света и воды

22 июня, 08:28
Фото: pxhere.com

Гроза оставила жителей Калачинска без воды и электричества

Жители пожаловались в соцсетях.

Вчера, 21 июня, в Омскую область пришла непогода. Сильный ветер и гроза обернулись привели к неприятным последствиям. В паблике «Алло, Калачинск» местные жители рассказали, что остались без воды и электричества.

В пресс-службе «Россети Сибирь» рассказали, что гроза повредила ограничители перенапряжения и ввод трансформатора на подстанции Калачинской. Аварийно-восстановительные работы заняли несколько часов, устранением поломки занимались 15 сотрудников.

Что касается отключения воды, то все закономерно. Из-за того, что насосы работают из-за электричества, при его отключении произошло также отключение водоснабжения.

Примечательно, что это не единственная проблема, которая произошла из-за непогоды. По словам жителей Калачинска, на улице Ленина сильный ветер вырвал балкон, а у ТЦ "Эконом мир" сорвало крышу. В некоторых местах ураган вырвал с корнем деревья.

Алексей Бородин / скриншот Алло, Калачинск
#Вероника Жукова#Общество#Омская область#Соцсети#Отключение электричества#Отключение воды
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