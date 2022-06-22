После акции фракции КПРФ в Приморском крае там усилят ответственность для депутатов

Это связано с выступлениями депутатов от КПРФ, требовавших в конце мая прекратить спецоперацию, когда на заседании губернатор отчитывался перед депутатами.
Как сообщает fedpress.ru, речь идет о порядке выступления и поведении депутатов на заседаниях. Их выступления теперь должен сначала одобрить спикер Заксобрания. Выступая, они не должны озвучивать призывы к незаконным действиям, использовать грубые и оскорбительные выражения. Иначе ведущий заседание может отключить микрофон депутата.
В случае, если депутат нарушит порядок во время заседания, его могут лишить права выступать на нескольких последующих заседаниях. Это будет зависеть от того, насколько тяжелым было нарушение.