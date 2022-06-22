После акции фракции КПРФ в Приморском крае там усилят ответственность для депутатов

Как сообщает fedpress.ru, речь идет о порядке выступления и поведении депутатов на заседаниях. Их выступления теперь должен сначала одобрить спикер Заксобрания. Выступая, они не должны озвучивать призывы к незаконным действиям, использовать грубые и оскорбительные выражения. Иначе ведущий заседание может отключить микрофон депутата.