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Омичи планируют массово увольняться до конца года

Омичи планируют массово увольняться до конца года

22 июня, 10:38
Фото: 1MI

67% омичей хотят сменить работу до конца 2022 года

О смене работы думают 67% опрошенных.

Исследователи сайта hh.ru выяснили, что большинство омичей хотели бы сменить работу в этом году. Такого мнения придерживается 67% опрошенных. Чаще всего такое желание появляется у руководителей (70%), а не у рядовых сотрудников (68%).

В основном о смене работодателя задумываются сотрудники в сферах закупок (79%), юристы, эйчары и айтишники (по 77%). О смене профессии в основном задумываются сотрудники ресторанно-гостиничной сферы (44%), специалисты по продажам (42%) и сотрудники сферы производства и сервисного обслуживания (41%).

Из региона в этом году собираются уехать 17% опрошенных. В их числе специалисты по добыче сырья (30%), топ-менеджеры и управленцы (25%). При этом не менять ничего в своей работе готовы только 7% респондентов.

#Вероника Жукова#Общество#Омская область#Увольнение
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