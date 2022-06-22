Омичи планируют массово увольняться до конца года

Исследователи сайта hh.ru выяснили, что большинство омичей хотели бы сменить работу в этом году. Такого мнения придерживается 67% опрошенных. Чаще всего такое желание появляется у руководителей (70%), а не у рядовых сотрудников (68%).
В основном о смене работодателя задумываются сотрудники в сферах закупок (79%), юристы, эйчары и айтишники (по 77%). О смене профессии в основном задумываются сотрудники ресторанно-гостиничной сферы (44%), специалисты по продажам (42%) и сотрудники сферы производства и сервисного обслуживания (41%).
Из региона в этом году собираются уехать 17% опрошенных. В их числе специалисты по добыче сырья (30%), топ-менеджеры и управленцы (25%). При этом не менять ничего в своей работе готовы только 7% респондентов.