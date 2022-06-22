Омичи дышали веществом, которое приводит к отеку легких и коме

В Омске за качеством атмосферного воздуха следят на восьми стационарных постах, которые находятся во всех округах города. В минувший понедельник, 20 июня, в соцсетях появились многочисленные жалобы на выбросы.
Как оказалось, сразу в двух округах Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В Октябрьском округе концентрация опасного вещества была превышена в два раза, а в Центральном округе — в 1.9 раз.
В остальных округах превышений ПДК загрязняющих веществ не выявили. Уровень загрязнения воздуха был повышенный.