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Омичи дышали веществом, которое приводит к отеку легких и коме

Омичи дышали веществом, которое приводит к отеку легких и коме

22 июня, 07:40
Фото: 1MI

В двух округах Омска зафиксировали превышения ПДК сероводорода

Данные Обь-Иртышского УГМС.

В Омске за качеством атмосферного воздуха следят на восьми стационарных постах, которые находятся во всех округах города. В минувший понедельник, 20 июня, в соцсетях появились многочисленные жалобы на выбросы.

Как оказалось, сразу в двух округах Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В Октябрьском округе концентрация опасного вещества была превышена в два раза, а в Центральном округе — в 1.9 раз.

В остальных округах превышений ПДК загрязняющих веществ не выявили. Уровень загрязнения воздуха был повышенный.

#Вероника Жукова#Общество#Омск#Выбросы
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