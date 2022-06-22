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Омичам стали доступны дешевые билеты на теплоходы

Омичам стали доступны дешевые билеты на теплоходы

22 июня, 13:20
Фото: 1MI

Омичи купят дешевые билеты на теплоходы благодаря субсидиям

Минтранс нашел получателей субсидий.

Региональный минтранс выбрал получателей субсидий на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров водным транспортом. Получателями стали «Центр – Зеленый берег» и «Омск – Большеречье».

Благодаря субсидиям стоимость проезда для пассажиров обходится дешевле. Стоимость проезда для взрослого составляет от 10 до 66 рублей, а на туристическом маршруте цена билета составляет от 160 до 480 рублей.

В этом году на эти цели направили более 37 млн рублей. Размер распределенной получателю субсидии составил 20.7 млн рублей.

#Вероника Жукова#Общество#Омская область#Субсидии
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