Омичам стали доступны дешевые билеты на теплоходы

Региональный минтранс выбрал получателей субсидий на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров водным транспортом. Получателями стали «Центр – Зеленый берег» и «Омск – Большеречье».
Благодаря субсидиям стоимость проезда для пассажиров обходится дешевле. Стоимость проезда для взрослого составляет от 10 до 66 рублей, а на туристическом маршруте цена билета составляет от 160 до 480 рублей.
В этом году на эти цели направили более 37 млн рублей. Размер распределенной получателю субсидии составил 20.7 млн рублей.