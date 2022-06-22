Омич продавал наркотики за рубеж под видом машинного масла

Он отправлял запрещенный груз по почте в страны Центральной Азии в виде бытовой химии или моторного масла.
В результате совместной операции с казахскими, киргизскими и узбекскими коллегами, были ликвидировано восемь подпольных нарколабораторий, которые изготавливали по 200 килограммов наркотиков в месяц. На местах преступлений было изъято 600 литров прекурсоров и около 30 килограммов наркотических средств, что составляет примерно 150 тысяч разовых доз, передает слова Колокольцева издание «КП-Омск».
Отмечается, что стоимость изъятого запрещенного товара на нелегальном рынке оценивается в 280 миллионов рублей.
Производством наркотиков занимался омич в своем частном доме. Он готовил раствор, содержащий синтетические наркотики «Альфа-PVP». Потом разливал по бутылкам, маскируя под бытовую химию или машинное масло, и отправлял товар по почте.
Теперь перед судом предстанут два десятка человек, однако поиски других подельников продолжаются.