Город55
ГлавноеВсе новости

Омич продавал наркотики за рубеж под видом машинного масла

22 июня, 18:15
Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал о поимке в Омске мужчины, который организовал в частном доме нарколабораторию.

Он отправлял запрещенный груз по почте в страны Центральной Азии в виде бытовой химии или моторного масла.

 

В результате совместной операции с казахскими, киргизскими и узбекскими коллегами, были ликвидировано восемь подпольных нарколабораторий, которые изготавливали по 200 килограммов наркотиков в месяц. На местах преступлений было изъято 600 литров прекурсоров и около 30 килограммов наркотических средств, что составляет примерно 150 тысяч разовых доз, передает слова Колокольцева издание «КП-Омск».

 

Отмечается, что стоимость изъятого запрещенного товара на нелегальном рынке оценивается в 280 миллионов рублей.

 

Производством наркотиков занимался омич в своем частном доме. Он готовил раствор, содержащий синтетические наркотики «Альфа-PVP». Потом разливал по бутылкам, маскируя под бытовую химию или машинное масло, и отправлял товар по почте.

 

Теперь перед судом предстанут два десятка человек, однако поиски других подельников продолжаются.

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18