Омич продавал наркотики за рубеж под видом машинного масла

В результате совместной операции с казахскими, киргизскими и узбекскими коллегами, были ликвидировано восемь подпольных нарколабораторий, которые изготавливали по 200 килограммов наркотиков в месяц. На местах преступлений было изъято 600 литров прекурсоров и около 30 килограммов наркотических средств, что составляет примерно 150 тысяч разовых доз, передает слова Колокольцева издание «КП-Омск».