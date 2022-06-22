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Ольга Сорокина – победительница конкурса «Деловые женщины 2022»

Ольга Сорокина – победительница конкурса «Деловые женщины 2022»

22 июня, 19:21
Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК стала победительницей конкурса «Деловые женщины 2022».

Победителя выбрали по версии компании Б1 (ранее – компания EY) в номинации «Финансовые услуги». По решению независимого жюри были названы победительницы в десяти номинациях и вручены три специальных приза.

К конкурсу «Деловые женщины 2022» были допущены 50 участниц из 10 регионов России. Совокупный доход их компаний превысил 170 миллиардов рублей, вместе они создают более 16 тысяч рабочих мест. 

В жюри конкурса вошли известные менеджеры, инвесторы и предприниматели из международных и федеральных компаний. Торжественная церемония награждения состоялась 21 июня 2022 года в здании «Музея русского импрессионизма» в Москве. 

 «Развитие профессиональной и мотивированной команды – одна из стратегических задач ВСК. Именно благодаря нашим профессиональным сотрудникам Страховой Дом добивается успехов в бизнесе, непрерывно работая над улучшением наших продуктов и процессов. Мы меняемся каждый день, получая отклик и обратную связь наших клиентов и партнеров. Я признательна за высокую оценку бизнес-сообществу, конечно, это награда – заслуга сплоченной команды Страхового Дома ВСК», - отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

«Тема десятого юбилейного конкурса – «Искусство быть первой» – прекрасно подчеркнула цель нашей программы – поддержать талантливых женщин, которые не боятся бросить вызов новому, ведут за собой сплоченные команды и успешно справляются с трудностями. Своим примером они показали, как важно ставить амбициозные цели и искать возможности для их достижения», – отметила София Азизян, руководитель программы «Деловые женщины».

«Деловые женщины» – это программа и ежегодный конкурс компании Б1 (ранее – компания EY) по поддержке предпринимательства. Программа создана для женщин-предпринимателей, которые управляют бизнесом с большим потенциалом развития. Участие в программе помогает им реализовать этот потенциал. В конкурсе «Деловые женщины» могут принять участие состоявшиеся женщины-предприниматели и руководители высшего звена крупных российских и зарубежных компаний. В России программа и конкурс «Деловые женщины» проводятся с 2013 года.

 

 

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