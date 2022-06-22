Объем автокредитования в мае 2022 года увеличился на 48% к апрелю

Российские банки выдали в мае 36,7 млрд рублей в качестве автокредитов. Это на 48% больше апрельского показателя, но на 55% меньше, чем в 2021 году.

Этой информацией поделился с iz.ru, генеральный директор бюро кредитных историй “Эквифакс” Олег Лагуткин. По его словам, спрос на автокредитование в Российской Федерации составит примерно половину от величины прошлогоднего спроса. В финансовом выражении – это 45-55 млн рублей в месяц. Банки, в свою очередь, также подтвердили рост выдач автомобильных кредитов. Причина в появлении на рынке выгодных предложений в данной сфере. Отмечается, что интерес существенно сместился в сторону вторичного авторынка. Такое положение, по мнению экспертов, сохранится пока не будет проведено масштабное импортозамещение.