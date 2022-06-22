На юге Турции вспыхнул крупный лесной пожар

В Мармарис уже отправили специалистов экстренных служб из Анталии, Измира и Денизли. В местных СМИ появляются сообщения о том, что причиной пожаров стали поджоги — журналисты ссылаются на тот факт, что возгорания зафиксированы одновременно в трех разных местах.