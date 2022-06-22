На юге Турции вспыхнул крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар, вспыхнувший на юге Турции, тушат с воздуха, однако процесс осложняется сильными порывами ветра, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на NTV.
Сообщения о пожаре появились 20 июня. Огонь быстро охватил внушительную часть территории, причина — сильный ветер, который до сих пор не утихает. Для тушения пожара используются вертолеты, наземная техника, поставку которой обеспечило региональное управление лесного хозяйства Муглы.
Как заявили в Главном управлении лесного хозяйства, продолжается борьба с лесными пожарами, охватившими несколько территорий в Мармарисе. Прилагаются все усилия для установления контроля за распространением огня. Участие в тушении пожара принимают 576 человек и 13 специальных бульдозеров.
В Мармарис уже отправили специалистов экстренных служб из Анталии, Измира и Денизли. В местных СМИ появляются сообщения о том, что причиной пожаров стали поджоги — журналисты ссылаются на тот факт, что возгорания зафиксированы одновременно в трех разных местах.