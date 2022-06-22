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На конгрессе «Национальное здравоохранение - 2022» участники обсудят развитие отрасли

На конгрессе «Национальное здравоохранение - 2022» участники обсудят развитие отрасли

22 июня, 21:50
Крупнейшее профессиональное событие 2022 года для организаторов здравоохранения – 1-й национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение - 2022» – состоится с 6 по 8 июля.

Организует конгресс Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Фондом «Росконгресс».

В рамках мероприятия участники обсудят актуальные вопросы организации системы здравоохранения, выработают определенные решения по развитию отрасли, учитывая достижение национальных целей, а также приоритетов в сфере охраны здоровья населения страны.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что впервые для всех участников отрасли будет открыта многопрофильная и мультиформатная площадка, обозначил актуальные темы, которые лидеры отрасли будут обсуждать в рамках мероприятий конгресса, – экономика здравоохранения, цифровая трансформация, кадровое обеспечение, борьба с неинфекционными заболеваниями, наука и инновации в медицине.

Запланировано проведение конгресса в двух форматах – очном и онлайн. На онлайн-сессиях эксперты обсудят самые эффективные практики организации здравоохранения России и других стран,  цифровую трансформацию отрасли и управление на основе данных, мероприятия по обеспечению квалифицированными кадрами системы здравоохранения. Также дискуссии коснутся инноваций в отрасли, современных инструментов и трендов управления здоровьем.

В очном формате мероприятия будут проводиться в формате стратегических сессий, на которых региональные лидеры здравоохранения совместно примут важные решения в таких направлениях, как развитие национального здравоохранения и достижение национальных целей.

Также среди мероприятий очной части конгресса запланированы деловые встречи в формате открытого разговора с первыми лицами отрасли, конференция стран СНГ по МКБ-11 с участием представителей ВОЗ и ряд партнерских мероприятий, среди которых форум организаторов здравоохранения.

Холдинг 1MI - генеральный информационный партнер конгресса.

#Ольга Земскова
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