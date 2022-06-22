На конгрессе «Национальное здравоохранение - 2022» участники обсудят развитие отрасли

Запланировано проведение конгресса в двух форматах – очном и онлайн. На онлайн-сессиях эксперты обсудят самые эффективные практики организации здравоохранения России и других стран, цифровую трансформацию отрасли и управление на основе данных, мероприятия по обеспечению квалифицированными кадрами системы здравоохранения. Также дискуссии коснутся инноваций в отрасли, современных инструментов и трендов управления здоровьем.