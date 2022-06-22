Мигранты устроили в Подмосковье массовую драку со стрельбой

Согласно видео, которое распространилось в социальных сетях, перепалка началась между мигрантами и быстро переросла драку со стрельбой.
Как сообщает iz.ru, со ссылкой на очевидцев, участники конфликта бросали друг в друга бутылки и другие предметы.
Очевидцы вызвали полицию, она прибыла на место происшествия вместе с медиками. При этом, по данным Life.ru, участники драки уже скрылись. Источники сообщили, что причиной перепалки с перестрелкой могла стать точка, в которой нужно было делать ремонт.
Пострадавших, по информации издания, в ходе драки не было.