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Мигранты устроили в Подмосковье массовую драку со стрельбой

22 июня, 11:15
В соцсетях распространяется ролик, в котором видно, как конфликт между мигрантами-рабочими быстро перерастает в перестрелку.

Согласно видео, которое распространилось в социальных сетях, перепалка началась между мигрантами и быстро переросла драку со стрельбой.

Как сообщает iz.ru, со ссылкой на очевидцев, участники конфликта бросали друг в друга бутылки и другие предметы.

Очевидцы вызвали полицию, она прибыла на место происшествия вместе с медиками. При этом, по данным  Life.ru, участники драки уже скрылись. Источники сообщили, что причиной перепалки с перестрелкой могла стать точка, в которой нужно было делать ремонт.

Пострадавших, по информации издания, в ходе драки не было.

#Ольга Земскова
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