Мэр Омска рассказал, сколько денег не хватает бюджету города

Сегодня, 22 июня, мэр Омска Сергей Шелест отчитался перед депутатами Горсовета о результатах работы администрации города за 2021 год. Во время заседания градоначальник рассказал, что объем недофинансирования составляет около 40 млрд рублей.
Эти средства нужны для решения первоочередных вопросов. В частности, около 12.5 млрд рублей нужно направить на исполнение судебных решений. Еще 7.5 млрд рублей необходимы для покрытия муниципального долга. Остальные 20 млрд нужно направить на городские нужды.
Что касается позитивных моментов, в городе благоустроили 9 общественных пространств и 13 дворов, купили 51 автобус и 29 троллейбусов, ввели в эксплуатацию два детских сада, отремонтировали 24.5 км дорог, построили две новые дороги и проложили семь линий наружного освещения.
Новые квартиры получили 756 семей благодаря расселению из аварийного жилья, 11 молодых семей получили возможность улучшить состояние жилья за счет выплат. В городе провели капремонт 98 домов.
Примечательно, что Сергей Шелест вступил в должность мэра города только 12 января 2022 года. А зачитывать ответ ему пришлось за прошлый год, когда он еще не занимал этот пост.