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Импортозамещение со вкусом спорта. Экс-президент омского «Авангарда» занялся чипсами

Импортозамещение со вкусом спорта. Экс-президент омского «Авангарда» занялся чипсами

22 июня, 14:00
Фото: ХК "Авангард"

Экс-президент омского «Авангарда» занялся производством чипсов

Компания бизнесмена заказала изготовление снеков.

Выяснилось, что Максим Сушинский напрямую связан с чипсами под названием «Краш Лаваш». Согласно открытым данным, их производит питерская компания ООО «Вкус золота» по заказу ООО «Авангард инновации». Последняя компания принадлежит Сушинскому и его дочери.

За «Авангард инновации» закреплен товарный знак «Блиночкин», который также связан с чипсами «Краш Лаваш». Снеки продаются на маркетплейсах и в крупных супермаркетах. Снеки производят в нескольких вкусах, одна пачка обходится в 60-80 рублей.

Руководителем ООО «Авангард инновации» значится дочь Максима Сушинского Виктория Нестерович. Сам же Сушинский является учредителем компании. Также за ним значится автодилерская группа «Авангард», которая управляет салонами Mercedes-Benz, Hyundai, Geely в Санкт-Петербурге.

#Происшествия#Омская область#Максим Сушинский#Чипсы#Хоккей#Производство#Снеки#Лента#Озон#Магазин#Ольга Акамова
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