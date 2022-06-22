Импортозамещение со вкусом спорта. Экс-президент омского «Авангарда» занялся чипсами

Выяснилось, что Максим Сушинский напрямую связан с чипсами под названием «Краш Лаваш». Согласно открытым данным, их производит питерская компания ООО «Вкус золота» по заказу ООО «Авангард инновации». Последняя компания принадлежит Сушинскому и его дочери.
За «Авангард инновации» закреплен товарный знак «Блиночкин», который также связан с чипсами «Краш Лаваш». Снеки продаются на маркетплейсах и в крупных супермаркетах. Снеки производят в нескольких вкусах, одна пачка обходится в 60-80 рублей.
Руководителем ООО «Авангард инновации» значится дочь Максима Сушинского Виктория Нестерович. Сам же Сушинский является учредителем компании. Также за ним значится автодилерская группа «Авангард», которая управляет салонами Mercedes-Benz, Hyundai, Geely в Санкт-Петербурге.