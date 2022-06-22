Импортозамещение со вкусом спорта. Экс-президент омского «Авангарда» занялся чипсами

За «Авангард инновации» закреплен товарный знак «Блиночкин», который также связан с чипсами «Краш Лаваш». Снеки продаются на маркетплейсах и в крупных супермаркетах. Снеки производят в нескольких вкусах, одна пачка обходится в 60-80 рублей.