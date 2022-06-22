«IKEA» назвала даты распродаж в закрытых магазинах

Гипермаркет «IKEA» назвал даты распродаж в закрытых российских магазинах. Их планируют начать с 27 июня. Правда, пока купить товары известного шведского бренда смогут только сотрудники закрытых российских магазинов. И продлятся Sale-дни недолго — по 1 июля, сообщили в профсоюзе компании.
Отметим, что пока в этом контексте упоминаются только магазины в Москве. Распродажа будет проходить в офлайне. Что касается клиентов, официальной информации о том, когда начнется распродажа, пока нет.
Напомним, ранее на общем собрании работников ИКЕА Индастри Тихвин стало известно, что компания решила окончательно покинуть Россию. В Омске после закрытия гипермаркета без работы могут остаться более 400 человек.