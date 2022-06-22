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ФССП готовится к автоматизации

23 июня, 00:38
С 20 июня оплатить задолженности станет проще: Федеральная служба судебных приставов переходит на новый режим работы.

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», согласно поправкам, которые вступают в силу 20 июня, с этого дня можно будет открыть исполнительное производство по задолженностям без привлечения сотрудников ФССП – через специальную информационную систему.

Так, на оплату штрафов ГИБДД нарушителю предоставят 60 дней. По истечении этого срока ГИБДД и ФССП заведут исполнительное производство без его участия. Эта возможность, так же, как и возможность оперативного сбора информации о неплательщиках, появилась у приставов благодаря новой разработке автоматического обмена данными.

Впрочем, в полную силу новая информационная система заработает позже. Первым доступным новшеством станет оперативный обмен информацией.

#Ольга Земскова
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