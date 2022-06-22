ФССП готовится к автоматизации

Так, на оплату штрафов ГИБДД нарушителю предоставят 60 дней. По истечении этого срока ГИБДД и ФССП заведут исполнительное производство без его участия. Эта возможность, так же, как и возможность оперативного сбора информации о неплательщиках, появилась у приставов благодаря новой разработке автоматического обмена данными.