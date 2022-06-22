ФССП готовится к автоматизации

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», согласно поправкам, которые вступают в силу 20 июня, с этого дня можно будет открыть исполнительное производство по задолженностям без привлечения сотрудников ФССП – через специальную информационную систему.
Так, на оплату штрафов ГИБДД нарушителю предоставят 60 дней. По истечении этого срока ГИБДД и ФССП заведут исполнительное производство без его участия. Эта возможность, так же, как и возможность оперативного сбора информации о неплательщиках, появилась у приставов благодаря новой разработке автоматического обмена данными.
Впрочем, в полную силу новая информационная система заработает позже. Первым доступным новшеством станет оперативный обмен информацией.