Это боль. Омский микрорайон грозят оставить без горячей воды на все лето

С неприятной бытовой ситуацией столкнулись жители микрорайона на улице 3-й Енисейской. В новостройках этим летом не ограничились плановым отключением ГВС — горячую воду перекрыли еще 30 мая в связи с ремонтом трубопровода. Срок был установлен до 7 июня, когда началось двухнедельное плановое отключение. Однако ближе к 20 июня, когда жильцы провели без горячей воды уже три недели, появилось сообщение, что ГВС не будет минимум еще месяц, а, вероятно, даже до середины сентября.
АО «Омск-РТС» телефонограммой уведомило жителей, что «Тепловая компания» проводит работы, в связи с чем воду до 21 июля будут подавать «с обратного трубопровода со сниженными параметрами». Фактически, как рассказывают жильцы, это означает полное отсутствие горячей воды, так как параметров не хватает даже для минимального нагрева. Более того, в одном из ответов управляющей компании «РТС» сообщили, что перекладка трубопровода «Тепловой компанией» запланирована до 15 сентября.
Получив перспективу провести остаток лета и начало осени с тазиками, жильцы перешли к активным действиям, отправили массовые жалобы в прокуратуру и городскую администрацию. Один из жителей пригрозил создать робота, который будет автоматически рассылать сообщения о проблеме во все ведомства. Также поток жалоб появился в телеграм-канале депутата Госдумы Оксаны Фадиной. Как рассказали омичи Городу55, проблемы с ГВС в микрорайоне были и прошлым летом, и тогда дело сдвинулось с мертвой точки после массовых жалоб в соцсети тогда еще мэру Фадиной.
Ситуацию Городу55 прокомментировали в «Тепловой компании». Там уверяют, что работы должны закончить до 1 июля. Однако у жильцов остались сомнения, поскольку ранее в официальных ответах назывались другие даты.
«В связи с активной жилой застройкой этой части Левобережья, вводом и подключением новых многоквартирных домов и других объектов необходима реконструкция сетей и теплоисточников, построенных в 70-е годы прошлого столетия.
В этом году в рамках адресной инвестиционной программы предприятия «Тепловая компания» проводит модернизацию сетей теплоснабжения в 11 микрорайоне. В прошлом году был выполнен капитальный ремонт центрального теплового пункта 680, в этом году проводится капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей на трубопроводы с большим диаметром, что позволит значительно улучшить параметры горячего водоснабжения и теплоснабжения в 32 многоквартирных домах. Сумма инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения на этом участке составляет около 42 млн. руб.
По срокам подключения: до 1 июля МПТК полностью смонтирует подающий трубопровод.
В данный момент горячее водоснабжение отсутствует по причине несоответствия температурных параметров от АО «Омск РТС», а также отказа управляющих организаций переводить дома на открытую схему теплоснабжения.
Приносим извинения за доставленные неудобства, но временное отключение или снижение параметров ГВС — вынужденная мера для обеспечения качественным теплоснабжением вновь вводимых и существующих домов левобережья», — ответили в «Тепловой компании».