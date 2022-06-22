Это боль. Омский микрорайон грозят оставить без горячей воды на все лето

Получив перспективу провести остаток лета и начало осени с тазиками, жильцы перешли к активным действиям, отправили массовые жалобы в прокуратуру и городскую администрацию. Один из жителей пригрозил создать робота, который будет автоматически рассылать сообщения о проблеме во все ведомства. Также поток жалоб появился в телеграм-канале депутата Госдумы Оксаны Фадиной. Как рассказали омичи Городу55, проблемы с ГВС в микрорайоне были и прошлым летом, и тогда дело сдвинулось с мертвой точки после массовых жалоб в соцсети тогда еще мэру Фадиной.