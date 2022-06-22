Экс-мэр Архангельска объявил о запуске производства по выпуску «Русской колы»

По данным РИА Новости, напиток будет производиться на аутсорсинге на площадках, которые уже готовы выпускать такой продукт. А бывший мэр займется маркетингом и продвижением. Скоро напиток пройдет дегустацию в сетях общепита. Предприниматель намерен поставлять «Русскую колу» и в сети «Вкусно – и точка».