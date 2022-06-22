Город55
ГлавноеВсе новости

Экс-мэр Архангельска объявил о запуске производства по выпуску «Русской колы»

22 июня, 16:27
По словам бывшего мэра Архангельска Александра Донского, он намерен выпускать полезный напиток «Русская кола», который украсят православные иконы.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на слова Донского, напиток будет полезным за счет использования в рецептуре алтайских трав и кореньев. Она разработана профессиональными технологами.

По данным РИА Новости, напиток будет производиться на аутсорсинге на площадках, которые уже готовы выпускать такой продукт. А бывший мэр займется маркетингом и продвижением. Скоро напиток пройдет дегустацию в сетях общепита. Предприниматель намерен поставлять «Русскую колу» и в сети «Вкусно – и точка».

Против оформления продукта высказывается Русская православная церквь в связи с изображением Богородицы на упаковке. Но сам Донской считает его божественным – по вкусу и качеству.



Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18