Экс-мэр Архангельска объявил о запуске производства по выпуску «Русской колы»

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на слова Донского, напиток будет полезным за счет использования в рецептуре алтайских трав и кореньев. Она разработана профессиональными технологами.
По данным РИА Новости, напиток будет производиться на аутсорсинге на площадках, которые уже готовы выпускать такой продукт. А бывший мэр займется маркетингом и продвижением. Скоро напиток пройдет дегустацию в сетях общепита. Предприниматель намерен поставлять «Русскую колу» и в сети «Вкусно – и точка».
Против оформления продукта высказывается Русская православная церквь в связи с изображением Богородицы на упаковке. Но сам Донской считает его божественным – по вкусу и качеству.