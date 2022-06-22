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«Единая Россия» помогает детям беженцев готовиться к школе

«Единая Россия» помогает детям беженцев готовиться к школе

22 июня, 17:30
Фото: Единая Россия
Тестирование детей по русскому языку проходит в гостинице «Иртыш».

Партия «Единая Россия», правительство Омской области и региональный институт развития образования организовали тестирование детей беженцев. Испытание позволит определить уровень их знаний и разработать программу подготовки. В ближайшем будущем преподаватели проведут занятия с детьми в рамках подготовки к предстоящему учебному году.

Единая Россия
«В начале июня, встречаясь в День защиты детей с гражданами ДНР и ЛНР, которые сейчас проживают в омской гостинице «Иртыш», хотелось поддержать их. Говорила с ними о многих проблемах, которые волнуют их сейчас. Одна из главных касалась заботы об обучении детей, которые, можно сказать, были «вырваны» из привычных условий жизни и учебы, а также пропустили многое из школьной программы. Особенно просили организовать уроки по русскому языку, который практически перестали преподавать в школах на Украине», - рассказала Наталья Старовойтова, победитель предварительного голосования «Единой России», преподаватель Омского аграрного университета им. Столыпина.
Единая Россия

Напомним, что партия «Единая Россия» совместно с правительством Омской области и администрацией города оказывает регулярную поддержку беженцам. Ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артёмов и депутат Омского городского совета Юрий Арчибасов помогли организовать юридическую и нотариальную помощь, победитель предварительного голосования, главный врач областного клинического онкодиспансера Дмитрий Маркелов помог медикаментами, а депутат Омского городского Совета Андрей Бондаренко помог доставить беженцев на музыкальный фестиваль «Симфопарк-2022».

#Новости#Омск#Любовь Фёдорова
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