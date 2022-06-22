«Единая Россия» помогает детям беженцев готовиться к школе

Партия «Единая Россия», правительство Омской области и региональный институт развития образования организовали тестирование детей беженцев. Испытание позволит определить уровень их знаний и разработать программу подготовки. В ближайшем будущем преподаватели проведут занятия с детьми в рамках подготовки к предстоящему учебному году.