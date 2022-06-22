ЕАБР поможет в становлении государственно-частного партнерства в ЕАЭС+

Об этом он сообщил в процессе круглого стола «ГЧП для обеспечения устойчивого развития в государствах ЕАЭС+», организатором которого стал банк. Об этом пишет inkazan.ru.
Ильин считает, что на данный момент рынок «зеленого», устойчивого инвестирования на стадии становления в странах ЕАЭС+. Для его дальнейшего развития нужны согласованные усилия заинтересованных сторон, среди которых и частные, институциональные инвесторы, а также регулирующие органы и фондовые биржи.
Замдиректора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян отметил, что инструменты ГЧП совместно с финансированием ЕАБР будут способствовать достижению целей устойчивого развития (ЦУР) в ЕАЭС+.
Есть два варианта. Один из них предполагает формирование специализированного института, который бы выполнял экспертизу проектов устойчивого развития в ЕАЭС+. А второй предусматривает взаимное признание государствами ЕАЭС+ результатов верификации на национальном уровне. Об этом сказал руководитель Департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Владимир Якунин.
Директор по проектам ГЧП ЕАБР Светлана Маслова отметила, что в проектах ГЧП для достижения ЦУР особенное значение имеют частные инвестиции. Таким образом, страна нуждается в новых подходах для достижения баланса между публичными и частными партнерами, которые финансируют организации в проектах ГЧП.
Для проектов устойчивого развития ГЧП в Казахстане разработаны правовые условия. В законе об этом закреплен принцип «ценности для населения» и требования, которые связаны с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения в ходе подписания договоров ГЧП. Многие проекты ГЧП структурируются, учитывая социально-экологические требования.
На круглом столе Армен Симонян, заместитель министра территориального упправления и инфраструктур Республики Армения, рассказал о передаче в концессию ЗАО «ЮКЖД» Национальной системы железных дорог республики. Так, в 2021 году благодаря привлечению средств ЕАБР обновился пассажирский подвижной состав перевозчика.
В Кыргызстане инициировали проекты, связанные с трансграничным партнерством. А Таджикистан продолжает проводить правовую и институциональную реформу ГЧП для создания устойчивого развития инфраструктуры.
На данный момент в России применяется оценка проектов IRIIS, вошедшая в «зеленую» и социальную таксономии. При этом обсуждаются возможности ее масштабирования.