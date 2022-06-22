ЕАБР поможет в становлении государственно-частного партнерства в ЕАЭС+

Есть два варианта. Один из них предполагает формирование специализированного института, который бы выполнял экспертизу проектов устойчивого развития в ЕАЭС+. А второй предусматривает взаимное признание государствами ЕАЭС+ результатов верификации на национальном уровне. Об этом сказал руководитель Департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Владимир Якунин.