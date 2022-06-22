Чернышенко рассказал о десятках соглашений по внутреннему туризму на ПМЭФ-2022

В нацпроект “Туризм и индустрия гостеприимства” и в план первоочередных мер поддержки экономики уже внесены предложенные правительством меры поддержки данного бизнеса. Это и нулевой НДС для гостиниц, и гранты на кемпинги и пляжи, и льготные кредиты.