Чернышенко рассказал о десятках соглашений по внутреннему туризму на ПМЭФ-2022

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, региональные администрации и бизнесмены проявили большой интерес к внутренним туристическим проектам. Это запуск новых маршрутов, строительство туристических комплексов и не только. Согласно данным Ростуризма, общий портфель инвестиций по заключенным на ПМЭФ-2022 соглашениям по внутреннему туризму превысил 200 млрд рублей, пишет rostovgazeta.ru.
В нацпроект “Туризм и индустрия гостеприимства” и в план первоочередных мер поддержки экономики уже внесены предложенные правительством меры поддержки данного бизнеса. Это и нулевой НДС для гостиниц, и гранты на кемпинги и пляжи, и льготные кредиты.
Вице-премьер напомнил слова президента о том, что развитие внутреннего туризма должно соблюдать баланс между бизнес-интересами и охраной окружающей среды.
Речь идет в первую очередь об особо охраняемых природных территориях, таких как земли вокруг Байкала. Согласно озвученным данным, корпорация “Туризм.РФ” уже разработала план развития прибайкальских земель. Более того, с администрациями Иркутской области и Бурятии уже подписаны необходимые соглашения.
Чернышенко особо отметил, что инвесторы, участвующие в проектах, согласны с приоритетом экологии. Они крайне ответственно подходят к развитию инфраструктуры.