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Чернышенко рассказал о десятках соглашений по внутреннему туризму на ПМЭФ-2022

Чернышенко рассказал о десятках соглашений по внутреннему туризму на ПМЭФ-2022

22 июня, 19:08
Фото: piqsels.com
На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме были подписаны примерно 40 соглашений по проектам внутреннего туризма.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, региональные администрации и бизнесмены проявили большой интерес к внутренним туристическим проектам. Это запуск новых маршрутов, строительство туристических комплексов и не только. Согласно данным Ростуризма, общий портфель инвестиций по заключенным на ПМЭФ-2022 соглашениям по внутреннему туризму превысил 200 млрд рублей, пишет rostovgazeta.ru

В нацпроект  “Туризм и индустрия гостеприимства” и в план первоочередных мер поддержки экономики уже внесены предложенные правительством меры поддержки данного бизнеса. Это и нулевой НДС для гостиниц, и гранты на кемпинги и пляжи, и льготные кредиты. 

Вице-премьер напомнил слова президента о том, что развитие внутреннего туризма должно соблюдать баланс между бизнес-интересами и охраной окружающей среды. 

Речь идет в первую очередь об особо охраняемых природных территориях, таких как земли вокруг Байкала. Согласно озвученным данным, корпорация “Туризм.РФ” уже разработала план развития прибайкальских земель. Более того, с администрациями Иркутской области и Бурятии уже подписаны необходимые соглашения.

Чернышенко особо отметил, что инвесторы, участвующие в проектах, согласны с приоритетом экологии. Они крайне ответственно подходят к развитию инфраструктуры.

 

 

 

 

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