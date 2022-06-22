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Бывший пресс-секретарь омской «Единой России» перешла в «Перекресток»

Бывший пресс-секретарь омской «Единой России» перешла в «Перекресток»

22 июня, 16:27
Фото: 1MI
Тамара Дубинец стала руководителем отдела маркетинга автошколы.

Стало известно новое место работы известной омской пиарщицы Тамары Дубинец. После нескольких лет на посту пресс-секретаря омского реготделения «Единой России» девушка перешла на работу в федеральную сеть автошколы «Перекресток».

«Начало новой классной истории. Теперь руководитель отдела маркетинга федеральной автошколы «Перекресток», — написала Дубинец на своей странице в соцсетях.

Тамара Дубинец перешла в «Единую Россию» из аграрной компании правительства Омской области «Зерно Сибири» в июне 2020 года. В мае 2022 года она объявила о своем увольнении.

#Ольга Акамова#Общество#Омск#Тамара Дубинец#Назначение#Работа#Пресс-секретарь#Маркетинг
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