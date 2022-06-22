Бывший пресс-секретарь омской «Единой России» перешла в «Перекресток»

Стало известно новое место работы известной омской пиарщицы Тамары Дубинец. После нескольких лет на посту пресс-секретаря омского реготделения «Единой России» девушка перешла на работу в федеральную сеть автошколы «Перекресток».
«Начало новой классной истории. Теперь руководитель отдела маркетинга федеральной автошколы «Перекресток», — написала Дубинец на своей странице в соцсетях.
Тамара Дубинец перешла в «Единую Россию» из аграрной компании правительства Омской области «Зерно Сибири» в июне 2020 года. В мае 2022 года она объявила о своем увольнении.