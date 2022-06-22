Брошены все силы. В Омске экстренно взялись за ликвидацию течи в вагоне с химикатами

Отмечается, что на станции в Барабинске два дня назад обнаружили течь в контейнере с аналогичным веществом, который также перевозили из Владивостока в Подмосковье. Авария случилась на разных составах, в первом случае течь уже устранена, как и последствия протечки. В компании подчеркнули, что оба состава не принадлежат ОАО «РЖД».