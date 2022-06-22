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Брошены все силы. В Омске экстренно взялись за ликвидацию течи в вагоне с химикатами

Брошены все силы. В Омске экстренно взялись за ликвидацию течи в вагоне с химикатами

22 июня, 15:51
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

После аварии с химикатами на железной дороге в Омске не нашли экологических проблем

Течь устраняют с раннего утра.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили о ходе ликвидации аварии с химикатами, которая случилась рано утром 22 июня на железнодорожной станции в Омске. В контейнере с емкостью, где находился толуилендиизоцианат, образовалась течь.

После обнаружения нарушения контейнер отправили на спецстоянку, куда прибыли аварийные службы и спасатели для ликвидации аварии. Территорию оцепили, специалисты занялись ликвидацией течи и последствий случившегося. Отмечается, что в аварии никто не пострадал.

«На движение поездов происшествие не повлияло. В настоящее время аварийные службы (сотрудники „ЭкоСпас“ и Центра охраны окружающей среды Западно-Сибирской железной дороги) локализуют место течи. По результатам замеров превышения значений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не обнаружено», — объяснили в компании.

Отмечается, что на станции в Барабинске два дня назад обнаружили течь в контейнере с аналогичным веществом, который также перевозили из Владивостока в Подмосковье. Авария случилась на разных составах, в первом случае течь уже устранена, как и последствия протечки. В компании подчеркнули, что оба состава не принадлежат ОАО «РЖД».

#Ольга Акамова#Город#Происшествия#Омская область#Новосибирская область#Авария#Железная дорога#Химия
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