Брошены все силы. В Омске экстренно взялись за ликвидацию течи в вагоне с химикатами

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили о ходе ликвидации аварии с химикатами, которая случилась рано утром 22 июня на железнодорожной станции в Омске. В контейнере с емкостью, где находился толуилендиизоцианат, образовалась течь.
После обнаружения нарушения контейнер отправили на спецстоянку, куда прибыли аварийные службы и спасатели для ликвидации аварии. Территорию оцепили, специалисты занялись ликвидацией течи и последствий случившегося. Отмечается, что в аварии никто не пострадал.
«На движение поездов происшествие не повлияло. В настоящее время аварийные службы (сотрудники „ЭкоСпас“ и Центра охраны окружающей среды Западно-Сибирской железной дороги) локализуют место течи. По результатам замеров превышения значений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не обнаружено», — объяснили в компании.
Отмечается, что на станции в Барабинске два дня назад обнаружили течь в контейнере с аналогичным веществом, который также перевозили из Владивостока в Подмосковье. Авария случилась на разных составах, в первом случае течь уже устранена, как и последствия протечки. В компании подчеркнули, что оба состава не принадлежат ОАО «РЖД».