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Жители Великобритании нелестно отозвались о встрече Зеленского и Бена Стиллера

Жители Великобритании нелестно отозвались о встрече Зеленского и Бена Стиллера

21 июня, 21:31
Фото: pxhere.com
Читатели британской газеты Daily Mail с иронией прокомментировали встречу американского актера комедийного жанра Бена Стиллера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читатели назвали ее «встречей двух комиков» и «пиаром». В частности, один из комментаторов написал, что видит «двух комиков, играющих свои роли перед объективом», пишет pravda.ru.

Еще один пользователь отметил, что лидер Украины как был, так и остался актером, собирающим вокруг себя комиков даже в такую непростую для государства пору. А кто-то предположил, что и у Зеленского, и у Стиллера необыкновенно раздутая самовлюбленность и явно завышенная самооценка. Он также обозначил их рандеву как «пиар» и «рекламу».

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