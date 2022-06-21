Жители Великобритании нелестно отозвались о встрече Зеленского и Бена Стиллера

Еще один пользователь отметил, что лидер Украины как был, так и остался актером, собирающим вокруг себя комиков даже в такую непростую для государства пору. А кто-то предположил, что и у Зеленского, и у Стиллера необыкновенно раздутая самовлюбленность и явно завышенная самооценка. Он также обозначил их рандеву как «пиар» и «рекламу».