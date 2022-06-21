Власти Финляндии отменили введенные ранее коронавирусные ограничения

Как сообщает fedpress.ru, туристам из стран, не входящих в ЕС, при въезде в Финляндию больше не нужно предъявлять сертификаты о пройденной вакцинации или результаты теста на COVID-19. Нужны лишь заграничный паспорт и виза.
В то же время, Россия пока не отказалась от ограничений на поездки в Финляндию. По данным Ассоциации туроператоров России, туда можно приехать только на лечение, работу, и если есть на то гуманитарные причины. А также при наличии там недвижимости или вида на жительство.
Надо помнить и о том, что туда из России не ходят поезда и не летают самолеты.