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Власти Финляндии отменили введенные ранее коронавирусные ограничения

21 июня, 14:16
Власти Финляндии сняли ограничения, которые были введены раньше из-за эпидемии коронавируса. Но российским туристам попасть в Финляндию будет сложно.

Как сообщает fedpress.ru, туристам из стран, не входящих в ЕС, при въезде в Финляндию больше не нужно предъявлять сертификаты о пройденной вакцинации или результаты теста на COVID-19. Нужны лишь заграничный паспорт и виза.

В то же время, Россия пока не отказалась от ограничений на поездки в Финляндию. По данным Ассоциации туроператоров России, туда можно приехать только на лечение, работу, и если есть на то гуманитарные причины. А также при наличии там недвижимости или вида на жительство.

Надо помнить и о том, что туда из России не ходят поезда и не летают самолеты.

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