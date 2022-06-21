В ТТП выбрали победителей конкурса «Лучшая банковская программа для МСП»

По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, у каждого банка, участвующего в данном конкурсе, есть возможность показать собственный продукт. Его они готовили для предприятий малого и среднего бизнеса. У последних появился шанс узнать о наборе продуктов, которые предлагают разные банки. Для бизнеса это возможность по максимуму обеспечить себе наиболее выгодные условия и удешевить взаимоотношения с банком. Речь идет о кредитах, эквайринге и вообще обо всех вопросах, которые связаны с финансированием их бизнеса.