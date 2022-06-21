В ТТП выбрали победителей конкурса «Лучшая банковская программа для МСП»

Мероприятие провели в формате онлайн в режиме реального времени.
В финал состязания вышли 11 организаций. В целом на конкурс поступило 30 заявок от региональных и федеральных банков. Финансовые организации продемонстрировали 123 продукта для предпринимателей малой и средней руки. В их числе кредитно-инвестиционные программы, услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, программы обучения и консультирования.
По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, у каждого банка, участвующего в данном конкурсе, есть возможность показать собственный продукт. Его они готовили для предприятий малого и среднего бизнеса. У последних появился шанс узнать о наборе продуктов, которые предлагают разные банки. Для бизнеса это возможность по максимуму обеспечить себе наиболее выгодные условия и удешевить взаимоотношения с банком. Речь идет о кредитах, эквайринге и вообще обо всех вопросах, которые связаны с финансированием их бизнеса.
Конкурс «Лучшая банковская программа для МСП» начали проводить семь лет назад. Тогда жюри выбрало конкретную схему отбора проектов. Главными критериями были: цена предлагаемых продуктов и скорость решения задач.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова сказала, что в 2022 году все изменилось. У российских банков начался период неопределенности. Есть проблемы со ставками. Ряд финансовых структур попали под санкции и по многим цифровым сервисам поменяли свои программы.
В связи с этим Торгово-промышленная палата изменила логику. В основе теперь лежит то, что за программу банки предлагают для бизнеса, находящегося в этой зоне турбулентности. Банки должны быть надежными партнерами предпринимателей.
Во время интернет-голосования 43% коммерсантов отдали свое предпочтение решениям Сбера.
Директор дивизиона «Малый и Микро Бизнес» ПАО Сбербанк Алексей Шашкин подчеркнул, что в первую очередь банк предлагает партнерам существенно снизить время ведения своего бизнеса. Кроме того, все продукты расположены в одном месте. Решение Сбера выбрали уже 40 000 предпринимателей.
В текущем году в финал конкурса вышли представители семейного бизнеса, в том числе подростки. Они спрашивали конкурсантов о финансовой грамотности. Победителя определили в специальной номинации «Бизнес - будущее России». Лучшим признали банк “Тинькофф”.