В Омской области школьный автобус не доехал до пункта ЕГЭ из-за пьяного водителя

Нарушитель попался ранним утром в Тарском районе, автоинспекторы остановили школьную Газель для проверки документов. Однако по внешнему виду 63-летнего водителя правоохранители заподозрили неладное. Несмотря на то, что он отказался проходить медосвидетельствование, дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения заведено.