В Омской области школьный автобус не доехал до пункта ЕГЭ из-за пьяного водителя

Как рассказали в региональном УГИБДД, на трассе в Омской области автоинспекторы задержали пьяного водителя школьного автобуса. Он вез ребенка на экзамены.
Нарушитель попался ранним утром в Тарском районе, автоинспекторы остановили школьную Газель для проверки документов. Однако по внешнему виду 63-летнего водителя правоохранители заподозрили неладное. Несмотря на то, что он отказался проходить медосвидетельствование, дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения заведено.
Выяснилось, что Газель ехала из села Самсоново в Тару на ЕГЭ. В микроавтобусе был школьник и двое сопровождающих – работники учебного заведения.
Водителя школьного автобуса отстранили от управления, а транспортное средство эвакуировали на спецстоянку. Ученик поехал на экзамен на другом транспорте.