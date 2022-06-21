Город55
ГлавноеВсе новости
В Омской области школьный автобус не доехал до пункта ЕГЭ из-за пьяного водителя

В Омской области школьный автобус не доехал до пункта ЕГЭ из-за пьяного водителя

21 июня, 18:32
Фото: 1MI

В Омской области пьяный водитель вез ребенка на экзамены на школьном автобусе

По дороге его задержали госавтоинспекторы.

Как рассказали в региональном УГИБДД, на трассе в Омской области автоинспекторы задержали пьяного водителя школьного автобуса. Он вез ребенка на экзамены. 

Нарушитель попался ранним утром в Тарском районе, автоинспекторы остановили школьную Газель для проверки документов. Однако по внешнему виду 63-летнего водителя правоохранители заподозрили неладное.  Несмотря на то, что он отказался проходить медосвидетельствование, дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения заведено. 

Выяснилось, что Газель ехала из села Самсоново в Тару на ЕГЭ. В микроавтобусе был школьник и двое сопровождающих – работники учебного заведения.

Водителя школьного автобуса отстранили от управления, а транспортное средство эвакуировали на спецстоянку. Ученик поехал на экзамен на другом транспорте.

#Любовь Фёдорова#ГИБДД#Новости#Омская область#Пьяные водители#Школьный автобус#Задержание#Лишение прав#Школьники#ЕГЭ
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18