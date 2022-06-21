В Омской области бухгалтер похитила почти миллион из бюджета администрации

Следователи выяснили, что с октября 2017 года по декабрь 2021 года женщина изготовила 23 фиктивных договора с индивидуальным предпринимателем. Согласно договору, бизнесмен якобы поставил с администрацию сувенирную и цветочную продукцию на 800 тыс рублей.