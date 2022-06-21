В Омской области бухгалтер похитила почти миллион из бюджета администрации

В Омской области утвердили обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера администрации Русской Поляны. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.
Следователи выяснили, что с октября 2017 года по декабрь 2021 года женщина изготовила 23 фиктивных договора с индивидуальным предпринимателем. Согласно договору, бизнесмен якобы поставил с администрацию сувенирную и цветочную продукцию на 800 тыс рублей.
Обвиняемая перечисляла деньги со счета администрации на счет предпринимателя, а затем тот переводил средства на ее личный счет. Полученные деньги она использовали по своему усмотрению.
Женщина признала свою вину и полностью возместила ущерб. Уголовное дело передали в суд.