В омском минздраве рассказали о состоянии девочки, сбитой маршруткой у Горсовета

16 июня в Омске на пешеходном переходе у Горсовета водитель маршрутки № 222 сбил трех подростков, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Дети получили серьезные травмы, их увезли в больницу. Одну из девочек поместили в реанимацию.
Мы выяснили, в каком состоянии находится пострадавшая девочка. Как рассказали Городу55 в пресс-службе минздрава Омской области, школьница все еще находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь. В ее состоянии пока нет никаких изменений.
Напомним, что по факту ДТП возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.