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В омском минздраве рассказали о состоянии девочки, сбитой маршруткой у Горсовета

В омском минздраве рассказали о состоянии девочки, сбитой маршруткой у Горсовета

21 июня, 08:28
Фото: Город55
Кроме девочки в ДТП пострадали еще двое подростков.

16 июня в Омске на пешеходном переходе у Горсовета водитель маршрутки № 222 сбил трех подростков, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Дети получили серьезные травмы, их увезли в больницу. Одну из девочек поместили в реанимацию.

Мы выяснили, в каком состоянии находится пострадавшая девочка. Как рассказали Городу55 в пресс-службе минздрава Омской области, школьница все еще находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь. В ее состоянии пока нет никаких изменений.

Напомним, что по факту ДТП возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

#Вероника Жукова#Общество#Омск#ДТП#Маршрутки
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