В Омске выписали единственного выжившего в смертельной аварии с полицейскими

Город55 выяснил подробности о состоянии единственного выжившего в смертельной аварии с участием полицейских в Омской области. Ранее сообщалось, что пострадавший — подозреваемый, за которым выезжали силовики из Томской области. Все трое полицейских погибли в аварии, пострадавший парень попал в больницу.
Выжившего 23-летнего мужчину выписали из-под наблюдения врачей. Подозреваемого передали полицейским из Томска, чтобы доставить его в город проведения расследования. В томском УМВД России комментариев по делу давать пока не стали.
Напомним, страшная авария произошла 9 июня на трассе в Калачинском районе. В результате лобового столкновения «Лады Весты» и фуры погибли три человека, все они были полицейскими. У следователей есть запись с камеры наблюдения машины в момент столкновения, ее пока не обнародовали.