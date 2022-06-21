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В Омске выписали единственного выжившего в смертельной аварии с полицейскими

В Омске выписали единственного выжившего в смертельной аварии с полицейскими

21 июня, 16:48
Фото: УМВД по Омской области
Мужчину увезли в Томск.

Город55 выяснил подробности о состоянии единственного выжившего в смертельной аварии с участием полицейских в Омской области. Ранее сообщалось, что пострадавший — подозреваемый, за которым выезжали силовики из Томской области. Все трое полицейских погибли в аварии, пострадавший парень попал в больницу.

Выжившего 23-летнего мужчину выписали из-под наблюдения врачей. Подозреваемого передали полицейским из Томска, чтобы доставить его в город проведения расследования. В томском УМВД России комментариев по делу давать пока не стали.

Напомним, страшная авария произошла 9 июня на трассе в Калачинском районе. В результате лобового столкновения «Лады Весты» и фуры погибли три человека, все они были полицейскими.  У следователей есть запись с камеры наблюдения машины в момент столкновения, ее пока не обнародовали.

#Ольга Акамова#Происшествия#Смертельное ДТП с участием полицейских в Омской области#Омская область#Авария#ДТП#Происшествие#Полицейские#Полиция#Пострадавший
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