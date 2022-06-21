В Омске выписали единственного выжившего в смертельной аварии с полицейскими

Напомним, страшная авария произошла 9 июня на трассе в Калачинском районе. В результате лобового столкновения «Лады Весты» и фуры погибли три человека, все они были полицейскими. У следователей есть запись с камеры наблюдения машины в момент столкновения, ее пока не обнародовали.