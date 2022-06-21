В Омске ребенок получил ожоги из-за труб «Тепловой компании»

Омичка подала в суд на «Тепловую компанию» с требованием компенсировать моральный вред, который получил ее 8-летний сын. Ребенок играл вместе с другими детьми возле тепловых труб, на которых не было слоя теплоизоляции.
В результате мальчик получил ожоги 1 и 2 степени, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. Суд решил, что компания не приняла должных мер, чтобы обеспечить безопасность людей.
В результате суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 120 тыс рублей, а также расходы за проведение судебно-медицинской экспертизы. Решение суда еще не вступило в силу.