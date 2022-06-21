В Омске при поддержке ОНПЗ прошел городской турнир по гиревому спорту

Турнир по гиревому спорту прошел на базе спортивного клуба «Солнышко». В соревнованиях участвовали более 50 атлетов разных возрастов из спортивных клубов Омской области. Мероприятие получило грантовую поддержку по программе социальных инвестиций «Родные города». На средства гранта организаторы турнира закупили профессиональный спортивный инвентарь — гири весом от 6 до 32 кг.
«Поддержка социально значимых спортивных проектов стала доброй традицией Омского НПЗ. Мы стремимся к тому, чтобы в регионе были комфортные условия для занятий спортом как у профессиональных спортсменов, так и любителей. В будущем ОНПЗ продолжит поддержку спортивных инициатив горожан независимо от их масштаба, потому что право на занятия физической культурой и спортом должно быть у всех без исключения», — поясняет Олег Белявский, генеральный директор Омского НПЗ.
Омский НПЗ планомерно создает в регионе условия для активного образа жизни: строит уличные площадки для воркаута, обновляет школьные спортзалы. Скоро при поддержке предприятия в центре Омска, на улице Бударина, появится первый в регионе скейт-парк.
«Омский НПЗ ведет энергичную деятельность по развитию спортивной жизни в городе. Благодаря поддержке предприятия спорт становится доступным всем омичам. В результате занятий физическими упражнениями у людей формируется привычка к здоровому образу жизни, общая жизнестойкость, энергичность и другие качества, необходимые для полноценного развития личности», — отметил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска Владимир Некрасов
Всего в этом году в рамках «Родных городов» ОНПЗ поддержит 17 социальных проектов омичей в сфере благоустройства, экологии, физической культуры и спорта.