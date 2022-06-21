В Омске при поддержке ОНПЗ прошел городской турнир по гиревому спорту

Турнир по гиревому спорту прошел на базе спортивного клуба «Солнышко». В соревнованиях участвовали более 50 атлетов разных возрастов из спортивных клубов Омской области. Мероприятие получило грантовую поддержку по программе социальных инвестиций «Родные города». На средства гранта организаторы турнира закупили профессиональный спортивный инвентарь — гири весом от 6 до 32 кг.