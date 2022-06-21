В Москве над трамваем с пассажирами оборвались провода

На юго-западе Москвы, на улице Вавилова оборвались провода трамвайной контактной сети. Очевидцы сняли случившееся на видео, пишет 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал «Новости Москвы».
На кадрах видеозаписи видно, что несколько пассажиров находятся в передней части остановившегося транспортного средства. Далее один из проводов падает на проезжую часть, издавая резкий хлопок, цепляя заднюю стенку трамвая. Затем в передней части салона появляется вспышка, которая сопровождается хлопком.
В столичном Дептрансе заявили, что повреждение контактной сети стало причиной временного изменения схемы движения трамваев по маршрутам 14 и 39. Вместо них на маршруты вышли автобусы компенсационного типа.