В Москве над трамваем с пассажирами оборвались провода

На кадрах видеозаписи видно, что несколько пассажиров находятся в передней части остановившегося транспортного средства. Далее один из проводов падает на проезжую часть, издавая резкий хлопок, цепляя заднюю стенку трамвая. Затем в передней части салона появляется вспышка, которая сопровождается хлопком.