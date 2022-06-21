В Ливане выявили первый случай оспы обезьян

Еще в одной стране выявили случай заболевания оспой обезьян. На этот раз больной из Ливана. Министерство здравоохранения сообщает, что это первый случай инфицирования в республике.

Данные ведомства опубликовал RT со ссылкой на информагентство NNA. Больной, о котором идет речь прибыл в Ливан из-за границы. Его сразу поместили на карантин, где он сейчас и находится. Пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В заявлении ведомства говорится, что состояние больного не внушает опасений, оно стабильное. В данный момент отслеживаются случаи контакта. Случаи заражения оспой обезьян уже зафиксированы в 42 странах, диагноз подтвердился у 2103 пациентов. Об этом заявили в ВОЗ 18 июня.