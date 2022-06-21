В День молодежи омичи смогут создать арт-инсталляции на музыкальном фестивале

26 июня для омичей и гостей города с 18 до 22 часов вечера пройдет музыкальный марафон. На омской сцене выступят местные исполнители, артисты из Тюмени — фолк-группа «Gilead», а также хедлайнеры Люся Чеботина и группа «DABRO». Ведущими шоу станут участники КВН, актеры «Студии «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щетков.