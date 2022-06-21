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В День молодежи омичи смогут создать арт-инсталляции на музыкальном фестивале

В День молодежи омичи смогут создать арт-инсталляции на музыкальном фестивале

21 июня, 15:36
Фото: 1MI
В Омск приедут известные исполнители, а в завершении праздника над центром города прогремит салют.

26 июня для омичей и гостей города с 18 до 22 часов вечера пройдет музыкальный марафон. На омской сцене  выступят местные исполнители, артисты из Тюмени — фолк-группа «Gilead», а также хедлайнеры Люся Чеботина и группа «DABRO». Ведущими шоу станут участники КВН, актеры «Студии «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щетков.

«Это прекрасная возможность провести день вместе с семьей и друзьями. На Соборной площади можно будет послушать классную музыку. Так ярко День молодежи в Омске еще не отмечали никогда!»  — рассказал первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник. 

Кроме того, для гостей организуют интерактивные площадки. Например, можно будет создать арт-объекты — расписать объемные фигуры музыкальных инструментов высотой 2,5 метра. Гостям предоставят краски и инструменты для творчества.

Также на Соборной площади расположатся несколько тематических фотозон — TikTok-комната и пляжная фотозона.

Кульминацией праздника станет салют.

#Новости#Омск#День молодежи#Музыка#Марафон#Праздник#Любовь Фёдорова
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