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Учредителя омской стройфирмы будут судить за хищение 8 миллионов у пайщиков

Учредителя омской стройфирмы будут судить за хищение 8 миллионов у пайщиков

21 июня, 21:24
Фото: 1MI
Прокуратура утвердила обвинение в совершении семи преступлений.

Кировский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело по обвинению в хищении более 8 млн рублей у пайщиков. Перед судом предстанет учредитель строительной организации Эдуард Азиев.

По данным Города55, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя строительной организации. Он обвиняется в совершении 7 преступлений. По материалам дела, с 2013 по 2016 годы Азиев организовал ЖСК «Волгоградский», в который вошли сотрудники подконтрольных ему организаций. ЖСК продавало квартиры в якобы планируемом к строительству дома на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Волгоградской. Однако дом не построили, а семь пайщиков лишились 8 млн рублей.

Вину в совершении преступлений «застройщик» не признал, ущерб не возместил.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Омская область#Дольщики#Обманутые дольщики#Прокуратура Омской области#Прокуратура#Суд
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