Учредителя омской стройфирмы будут судить за хищение 8 миллионов у пайщиков

По данным Города55, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя строительной организации. Он обвиняется в совершении 7 преступлений. По материалам дела, с 2013 по 2016 годы Азиев организовал ЖСК «Волгоградский», в который вошли сотрудники подконтрольных ему организаций. ЖСК продавало квартиры в якобы планируемом к строительству дома на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Волгоградской. Однако дом не построили, а семь пайщиков лишились 8 млн рублей.