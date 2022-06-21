Срок — неделя. Выяснилось, когда потушат пометохранилище под Омском

На пресс-конференции сегодня, 21 июня, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа прокомментировал крупный пожар на пометохранилище Сибирской птицефабрики. Он заверил, что все силы брошены на тушение пожара, который начался еще в мае.
«Сегодня в этом направлении подключены все силы, силы МЧС. Идет локализация возгорания навозохранилища и идет вывозка остатков на поля. Надеемся, что в ближайшую неделю, 10 дней, работы по ликвидации этих последствий будут проведены, и все эти проблемные вопросы будут сняты», — прокомментировал министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.
Возгорание на территории пометохранилища на «Птицефабрике Сибирской» обнаружили в мае, но до сих пор его не удалось ликвидировать. Причина возгорания остается неизвестной. Пожар стал причиной едкого запаха, который чувствовали омичи на протяжении нескольких недель. Роспотребнадзор и Росприроднадзор вместе с региональной прокуратурой потребовали потушить пожар и устранить все нарушения.