Срок — неделя. Выяснилось, когда потушат пометохранилище под Омском

Возгорание на территории пометохранилища на «Птицефабрике Сибирской» обнаружили в мае, но до сих пор его не удалось ликвидировать. Причина возгорания остается неизвестной. Пожар стал причиной едкого запаха, который чувствовали омичи на протяжении нескольких недель. Роспотребнадзор и Росприроднадзор вместе с региональной прокуратурой потребовали потушить пожар и устранить все нарушения.