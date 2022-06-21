Спасайся, кто может! Омская область рискует уйти под воду после затяжных ливней

В ближайшие дни в регионе устоится пасмурная погода с грозами и ливнями, при этом температура воздуха будет держаться на отметке около +26 градусов. К вечеру вторника, 21 июня, ожидается снижение температуры до +20 градусов, и вместе с этим по всему региону пройдут дожди. По северу Омской области и в самом Омске пройдет максимум осадков с грозами. Ветер местами ускорится до 10 м/с.
На следующий день, в среду, 22 июня, ожидается снижение дневной температуры воздуха до +20 градусов, по югу - до +26 градусов. Ветер будет дуть со скоростью около 8 м/с, а осадки постепенно ослабнут и уйдут в соседние регионы. Днем грозы и небольшие дожди пройдут по северной части Омской области, а ночью они усилятся и продвинутся к Омску.
В конце рабочей недели погода будет относительно спокойной. Днем местами пройдет легкий дождик, ветер будет дуть со скоростью порядка 8 м/с, а воздух прогреется в среднем до +30 градусов. Никаких погодных аномалий в это время не ожидается.
*прогноз погода актуален на момент публикации.