Спасайся, кто может! Омская область рискует уйти под воду после затяжных ливней

В ближайшие дни в регионе устоится пасмурная погода с грозами и ливнями, при этом температура воздуха будет держаться на отметке около +26 градусов. К вечеру вторника, 21 июня, ожидается снижение температуры до +20 градусов, и вместе с этим по всему региону пройдут дожди. По северу Омской области и в самом Омске пройдет максимум осадков с грозами. Ветер местами ускорится до 10 м/с.