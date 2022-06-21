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Спасайся, кто может! Омская область рискует уйти под воду после затяжных ливней

Спасайся, кто может! Омская область рискует уйти под воду после затяжных ливней

21 июня, 11:51
Фото: 1MI

Омскую область на несколько дней зальет дождями

Данные портала Ventusky.com*.

В ближайшие дни в регионе устоится пасмурная погода с грозами и ливнями, при этом температура воздуха будет держаться на отметке около +26 градусов. К вечеру вторника, 21 июня, ожидается снижение температуры до +20 градусов, и вместе с этим по всему региону пройдут дожди. По северу Омской области и в самом Омске пройдет максимум осадков с грозами. Ветер местами ускорится до 10 м/с. 

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На следующий день, в среду, 22 июня, ожидается снижение дневной температуры воздуха до +20 градусов, по югу - до +26 градусов. Ветер будет дуть со скоростью около 8 м/с, а осадки постепенно ослабнут и уйдут в соседние регионы. Днем грозы и небольшие дожди пройдут по северной части Омской области, а ночью они усилятся и продвинутся к Омску. 

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В конце рабочей недели погода будет относительно спокойной. Днем местами пройдет легкий дождик, ветер будет дуть со скоростью порядка 8 м/с, а воздух прогреется в среднем до +30 градусов. Никаких погодных аномалий в это время не ожидается. 

*прогноз погода актуален на момент публикации. 

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#Ольга Акамова#Город#Омская область#Погода#Гроза#Погода в Омске#Осадки#Дождь#Жара
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